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На північній околиці Києва відкрили нову ділянку Великої Кільцевої дороги

Протяжність нової ділянки дороги - майже 1200 метрів, вона включає два шляхопроводи: один над залізницею та розв'язку на перетині з вул. Богатирською
Мер Києва Віталій Кличко в п'ятницю взяв участь у відкритті проїзду новою ділянкою Великої Кільцевої дороги від просп. Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської у столиці з транспортною розв'язкою на різних рівнях, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.
На північній околиці Києва відкрили нову ділянку Великої Кільцевої дороги Фото: з вільних джерел

Повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У 2019 році ми відкрили рух новою ділянкою Кільцевої дороги від просп. Рокоссовського до вул. Сім'ї Кульженків протяжністю 620 м. А сьогодні відкриваємо автосполучення новою ділянкою Кільцевої - від вул. Сім'ї Кульженків до вул. Богатирської та транспортну розв'язку на вул. Богатирській. Нагадаю, цей об'єкт був у планах будівництва ще з 2008 року. І тільки ми його втілили", - наголосив Кличко.

Протяжність нової ділянки дороги - майже 1200 метрів, вона включає два шляхопроводи: один над залізницею та розв'язку на перетині з вул. Богатирською. Уздовж дороги встановили сучасне освітлення, облаштували тротуари та велодоріжки, встановили 480 метрів шумозахисного екрана.

"Відкриття тут автомобільного руху зробить пряме транспортне сполучення від Мінського проспекту до вулиці Богатирської. Це значно спростить пересування автотранспорту в бік центру столиці та в напрямку Вишгорода. А також частина транзитного транспорту не їхатиме через все місто, ускладнюючи трафік", - сказав Кличко.

У планах міської влади продовжити цю трасу до Оболонського проспекту. Роботи з будівництва нової ділянки вже розпочато, повідомили в КМДА.

Нагадаємо, що "Укравтодор" відкриває для проїзду всіх видів транспорту другу чергу об'їзної дороги в Дніпрі

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17 12 2021 16:14
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