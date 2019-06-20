На півночі Молдови обвалився дев’ятиповерховий будинок

"Щойно в Атаках обвалилася частина дев'ятиповерхового будинку. Терміново збирається комісія з надзвичайних ситуацій"

На півночі Молдови в місті Атаки обвалилася частина дев’ятиповерхового житлового будинку.

Як повідомив президент Молдови Ігор Додон, жертв вдалося уникнути через проведену заздалегідь евакуацію мешканців, інформує "Європейська правда".

"Щойно в Атаках обвалилася частина дев'ятиповерхового будинку. Терміново збирається комісія з надзвичайних ситуацій. Дуже добре, що вчасно відреагували і встигли оперативно евакуювати жителів" - написав Додон на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляє Newsmaker, обвал будинку, який давно перебував в аварійному стані, стався приблизно о 21.20.

За кілька годин до обвалу рятувальники евакуювали з будинку 46 осіб, у тому числі дітей.

Поліція оточила обвалену будівлю. На місці зібралася комісія з надзвичайних ситуацій.

Прем'єр-міністр Майя Санду повідомила, що на засіданні уряду 20 червня обговорять подію. "Ми обговоримо можливості підтримати людей, які постраждали і залишилися без житла, і розслідуємо інцидент", - повідомила вона.

Нагадаємо, що у столиці Нігерії - Лагосі обвалилася будівля школи. Під завалами можуть перебувати більш ніж 100 осіб.