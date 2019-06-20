На півночі Молдови обвалився дев’ятиповерховий будинок
Як повідомив президент Молдови Ігор Додон, жертв вдалося уникнути через проведену заздалегідь евакуацію мешканців, інформує "Європейська правда".
"Щойно в Атаках обвалилася частина дев'ятиповерхового будинку. Терміново збирається комісія з надзвичайних ситуацій. Дуже добре, що вчасно відреагували і встигли оперативно евакуювати жителів" - написав Додон на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляє Newsmaker, обвал будинку, який давно перебував в аварійному стані, стався приблизно о 21.20.
За кілька годин до обвалу рятувальники евакуювали з будинку 46 осіб, у тому числі дітей.
Поліція оточила обвалену будівлю. На місці зібралася комісія з надзвичайних ситуацій.
Прем'єр-міністр Майя Санду повідомила, що на засіданні уряду 20 червня обговорять подію. "Ми обговоримо можливості підтримати людей, які постраждали і залишилися без житла, і розслідуємо інцидент", - повідомила вона.
Нагадаємо, що у столиці Нігерії - Лагосі обвалилася будівля школи. Під завалами можуть перебувати більш ніж 100 осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію? Екологічні служби з'ясовують можливу зону ураження