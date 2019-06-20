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На півночі Молдови обвалився дев’ятиповерховий будинок

"Щойно в Атаках обвалилася частина дев'ятиповерхового будинку. Терміново збирається комісія з надзвичайних ситуацій"
На півночі Молдови в місті Атаки обвалилася частина дев’ятиповерхового житлового будинку.
На півночі Молдови обвалився дев’ятиповерховий будинок Скрін

Як повідомив президент Молдови Ігор Додон, жертв вдалося уникнути через проведену заздалегідь евакуацію мешканців, інформує "Європейська правда".

"Щойно в Атаках обвалилася частина дев'ятиповерхового будинку. Терміново збирається комісія з надзвичайних ситуацій. Дуже добре, що вчасно відреагували і встигли оперативно евакуювати жителів" - написав Додон на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляє Newsmaker, обвал будинку, який давно перебував в аварійному стані,  стався приблизно о 21.20.

За кілька годин до обвалу рятувальники евакуювали з будинку 46 осіб, у тому числі дітей.

Поліція оточила обвалену будівлю. На місці зібралася комісія з надзвичайних ситуацій.

Прем'єр-міністр Майя Санду повідомила, що на засіданні уряду 20 червня обговорять подію. "Ми обговоримо можливості підтримати людей, які постраждали і залишилися без житла, і розслідуємо інцидент", - повідомила вона.

Нагадаємо, що у столиці Нігерії - Лагосі обвалилася будівля школи. Під завалами можуть перебувати більш ніж 100 осіб.

 

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20 06 2019 09:32
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