На "Площі зірок" запалали зірки паралімпійців Юрковської, Крипака та Смирнова

У центрі Києва, на "Площі зірок" біля ТРЦ Gulliver, відбулася урочиста церемонія відкриття трьох нових іменних зірок.

Як повідомляє пресслужба Національного комітету спорту інвалідів України, такої честі були удостоєні українські паралімпійці - біатлоністка і лижниця Олена Юрковська, а також плавці Максим Крипак та Віктор Смирнов, передає Укрінформ.

"Це направду унікальна подія - відкриття трьох паралімпійських зірок. Та ще й яких - героїв України. Герої українського паралімпійського спорту - провайдери становлення і визнання України у світі. Дуже значимо, що визнання українських паралімпійців стає частиною суспільної свідомості громадян України, влади, громадянського суспільства та соціально відповідального бізнесу", - сказав президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

Довідково:

Олена Юрковська - парабіатлоністка і паралижниця, здовула 18 медалей зимових Паралімпійських ігор - 5 золотих, 6 срібних, 7 бронзових.

Максим Крипак - параплавець, завоював 15 медалей літніх Паралімпійських ігор - 10 золотих, 4 срібні та 1 бронзову.

Віктор Смирнов - український параплавець, здобув 15 медалей літніх Паралімпійських ігор - 6 золотих, 4 срібні і 5 бронзових.

Нагадаємо, що найтитулованіший спортсмен Паралімпійських ігор-2020 Максим Крипак отримав звання Героя України