Найтитулованіший спортсмен Паралімпійських ігор-2020 Максим Крипак отримав звання Героя України

Плавець на Іграх-2020 здобув п'ять золотих та по одній срібній та бронзовій медалі

Президент Володимир Зеленський присвоїв багаторазовому чемпіону та призеру Паралімпійських ігор у Токіо Максиму Крипаку звання Героя України. На цьогорічних Іграх українець став найтитулованішим спортсменом.

Про це Зеленський повідомив на зустрічі зі спортсменами Паралімпійських ігор у Токіо, пише "Громадське".

"Ми прикуті до екранів, коли пливеш саме ти (Максим Крипак - ред.), бо ти наш герой. І від сьогодні Герой України", - заявив президент.

Максим Крипак натомість попросив Зеленського допомогти президенту Національного паралімпійського комітету України створити на підконтрольній території центр для підготовки плавців.

Максим Крипак на Паралімпіаді

Плавець на Іграх-2020 здобув п'ять золотих та по одній срібній та бронзовій медалі та став найтитулованішим спортсменом у Токіо. Також Крипак став найтитулованішим українським спортсменом за всю історію паралімпійської збірної України. У нього загалом тепер 15 медалей, 10 із яких золоті.

Хлопець почав займатися плаванням із 6 років. Через погіршення стану здоров’я був змушений перейти в параплавання.

Він має аномальний розвиток правої нижньої кінцівки та виступає в паралімпійській категорії S10. До неї належать спортсмени з мінімальним ушкодженням тіла, що впливає на функціонування ніг, або ж з ампутованою ступнею чи кінцівкою нижче коліна.

Загалом українська збірна здобула 98 медалей: 27 бронзових, 47 срібних та 24 золотих. У медальному заліку - де місце залежить від кількості золота - Україна стала 6-ю. Але за загальною кількістю медалей наша збірна - 5-а у світі.

Нагадаємо, що Максим Крипак встановив рекорд у запливі на 100 метрів на спині та завоював уже четверту золоту медаль на цьогорічних Паралімпійських іграх у Токіо.