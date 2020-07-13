CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ воді на пляжах Києва виявили завищені показники вмісту кишкової палички. Київська влада не рекомендує купатись на цих пляжах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На пляжах Києва купатися поки не рекомендовано
Кличко заявив, що наприкинці цього тижня місцева влада повідомить, на яких пляжах купатися знову буде безпечно
Фото : РБК - Україна
Про це заявив мер міста Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу, передає РБК - Україна.
За його словами, після сильних опадів вода в водоймах підвищиться, але на повернення до нормативних показників потрібно 3-4 дні.
"Нові проби води фахівці Держпродспоживслужби братимуть сьогодні. І в четвер-п’ятницю ми будемо готові повідомити, на яких пляжах купатися знову безпечно, а де - поки слід утриматися від водних процедур", - заявив він.
Нагадаємо, що на всіх пляжах Києва встановлені жовті прапори. Це означає що купатися не рекомендовано через невідповідність води вимогам.
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