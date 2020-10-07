На всіх пляжах Києва купатися не рекомендовано через кишкову паличку

На всіх пляжах Києва встановлені жовті прапори. Це означає що купатися не рекомендовано через невідповідність води вимогам.

Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає РБК - Україна.

Як зазнається в повідомленні, на пляжах перевищено індекс лактопозитивної кишкової палички.

Цю ситуацію спричинили сильні дощі, які були останніми днями. Під час таких опадів у водоймах всього світу спостерігаються подібні показники води. На повернення показників до нормативних потрібно 3-4 дні. Тоді обмеження буде знято, зазначили в прес-службі.

Директор з розвитку зон рекреації КП "Плесо" Костянтин Пігуля зазначив, що це не є забрудненням. Таким можна вважати лише потрапляння до води патогенних речовин (нафти, хімікатів тощо).

Протягом 3-х днів фахівці КП "Плесо" проведуть додаткові аналізи води. Вже замовлено повторне хлорування водогінної системи пляжів, розповіли в прес-службі КМДА.

Нагадаємо, що жовтий прапор означає "не рекомендуємо купатися", зелений - "купання дозволено", червоний - "купатись заборонено!".

Нагадаємо, що відхилення показників якості води виявлено на деяких пляжах по всій Україні. Пляжі рекомендовано закрити.