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На всіх пляжах Києва купатися не рекомендовано через кишкову паличку

Індекс лактопозитивної кишкової палички перевищено
На всіх пляжах Києва встановлені жовті прапори. Це означає що купатися не рекомендовано через невідповідність води вимогам.
На всіх пляжах Києва купатися не рекомендовано через кишкову паличку Фото: 112.ua

Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає РБК - Україна.

Як зазнається в повідомленні, на пляжах перевищено індекс лактопозитивної кишкової палички.

Цю ситуацію спричинили сильні дощі, які були останніми днями. Під час таких опадів у водоймах всього світу спостерігаються подібні показники води. На повернення показників до нормативних потрібно 3-4 дні. Тоді обмеження буде знято, зазначили в прес-службі.

Директор з розвитку зон рекреації КП "Плесо" Костянтин Пігуля зазначив, що це не є забрудненням. Таким можна вважати лише потрапляння до води патогенних речовин (нафти, хімікатів тощо).

Протягом 3-х днів фахівці КП "Плесо" проведуть додаткові аналізи води. Вже замовлено повторне хлорування водогінної системи пляжів, розповіли в прес-службі КМДА.

enlightenedНагадаємо, що жовтий прапор означає "не рекомендуємо купатися", зелений - "купання дозволено", червоний - "купатись заборонено!".

Нагадаємо, що відхилення показників якості води виявлено на деяких пляжах по всій Україні. Пляжі рекомендовано закрити.

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10 07 2020 14:20
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