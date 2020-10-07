ЗДОРОВ'Я НОВИНИВідхилення показників якості води виявлено на деяких пляжах по всій Україні. Пляжі рекомендовано закрити.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МОЗ рекомендувало закрити декілька пляжів в Одесі, Києві та Миколаєві
На пляжах рекомендували встановити щити про заборону купання
Фото: tsn.ua
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України МОЗ України, передає РБК - Україна.
Центр публікує перелік пляжів із відхиленнями показників якості води та відповідні рекомендації:
- У Донецькій області відхилення від стандарту виявлено: міський пляж у районі готелю "Турист" м. Маріуполь. У пробах води з громадського пляжу смт Ялта виділено v. Parahaemolуtісus. Рекомендовано встановити щити про заборону купання, проби води взято на повторні дослідження.
- У Запорізькій області відхилення від стандарту виявлено: пляж "Центральний - ліва сторона" м. Запоріжжя, міський пляж "Сонячний" м. Енергодар, пляж "Правий берег" м. Запоріжжя, пляж м. Енергодар. Рекомендовано встановити щити про заборону купання, проби води взято на повторні дослідження.
- У Миколаївській області відхилення від стандарту виявлено у пробах морської води: міський пляж "Чайка" і пляж "Прибій" у м. Миколаїв, пляж "Стрілка" у м. Миколаїв, пляж у м. Первомайськ, пляж "Прибій" у м. Миколаїв. Рекомендовано встановити щити про заборону купання, проби води взято на повторні дослідження.
- В Одеській області відхилення від стандарту виявлено: пляж м. Одеса - "Аркадія", "Дельфін", 13 і 16 станції Великого Фонтану, пляж м. Одеса. Рекомендовано встановити щити про заборону купання, проби води взято на повторні дослідження.
- У Херсонській області відхилення від стандарту виявлено у 1 пробі річкової води пляжу м. Нова Каховка. Рекомендовано встановити щити про заборону купання, проби води взято на повторні дослідження.
- У м. Київ відхилення від стандарту виявлено: "Пуща-Водиця", пляж "Вербний", "Пуща-Водиця"/5-7 лінія/на р. Горенка. Рекомендовано встановити щити про заборону купання, проби води взято на повторні дослідження.
Як повідомляв ipress.ua y Києві провели санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні дослідження проб води в місцях масового відпочинку населення. За результатами дослідження кишкову паличку зафіксували на 12 пляжах.
Нагадаємо, що на пляжах Києва містянам рекомендують не купатися через загрозу інфекції. Відповідну рекомендацію надала Держспоживслужба.
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