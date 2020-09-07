Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На пляжах Києва не рекомендують купатися

Держспоживслужба рекомендує киянам використовувати їх виключно як зону відпочинку
На пляжах Києва містянам рекомендують не купатися через загрозу інфекції. Відповідну рекомендацію надала Держспоживслужба.
На пляжах Києва не рекомендують купатися Фото : РБК - Україна

Про це РБК-Україна повідомив глава столичного управління служби Олег Рубан.

Він зазначив, що пляжі не планується закривати, але киянам рекомендують використовувати їх виключно як зону відпочинку.

"Що стосується водойм, річок Дніпро та Десна, а також озер. Після дощів зафіксовано перевищення показників. Саме лактозна позитивна палочка та інші хімічні інгредієнти у всіх водоймах. Тому пропонується усі пляжі використовувати лише як зони відпочинку", - заявив Рубан.

За словами глави Держспоживслужби, на кожному пляжі існують спеціалізовані душові кабіни.

"Закриття пляжів неможливо. Люди можуть на них відпочивати, але рекомендується не купатись. Адже є загроза інфікування кишковими інфекціями", - додав він.

Водночас у Держспоживслужбі не виключають, що за умови відсутності дощів вже 11-12 липня ситуація з показниками безпеки у водоймах виправиться.

Нагадаємо, що на пляжах Одеси не рекомендують купатися через невідповідність води гігієнічним вимогам. Рекомендація діє до моменту розпорядження влади міста.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 07 2020 15:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ось таке літо. Чому початок червня більше схожий на жовтень?

Ось таке літо. Чому початок червня більше схожий на жовтень?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.