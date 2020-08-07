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Влада Одеси не рекомендує купатися на всіх пляжах міста

Вода не відповідає нормам
На пляжах Одеси не рекомендують купатися через невідповідність води гігієнічним вимогам. Рекомендація діє до моменту розпорядження влади міста.
Влада Одеси не рекомендує купатися на всіх пляжах міста Фото: Ігор Карпов

Про це повідомляється на сайті Одеської мерії, передає РБК - Україна.

Як наголошується, Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я взяв проби води в визначених контрольних точках на пляжах Одеси. В результаті показники не відповідають гігієнічним вимогам.

"З метою недопущення погіршення епідситуації в оздоровчий період та профілактики захворювань, що передаються водним шляхом, Головне управління Дежпродслужби в Одеській області рекомендує населенню тимчасово утриматися від морського водокористування на пляжах міста", - йдеться в повідомленні.

Рекомендація діє до моменту розпорядження влади міста.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ,на 08 липня в Україні зафіксовано 50 414 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1306 летальних, 23 119 пацієнтів одужало.

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08 07 2020 16:00
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