Влада Одеси не рекомендує купатися на всіх пляжах міста
Про це повідомляється на сайті Одеської мерії, передає РБК - Україна.
Як наголошується, Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я взяв проби води в визначених контрольних точках на пляжах Одеси. В результаті показники не відповідають гігієнічним вимогам.
"З метою недопущення погіршення епідситуації в оздоровчий період та профілактики захворювань, що передаються водним шляхом, Головне управління Дежпродслужби в Одеській області рекомендує населенню тимчасово утриматися від морського водокористування на пляжах міста", - йдеться в повідомленні.
Рекомендація діє до моменту розпорядження влади міста.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ,на 08 липня в Україні зафіксовано 50 414 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1306 летальних, 23 119 пацієнтів одужало.
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