У Києві виявили кишкову паличку на 12 пляжах
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби, передає РБК - Україна.
Таким чином, перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички зафіксували на пляжах: "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний", "Троєщина" та "Чорторий".
Крім того, на пляжі "Тельбін" перевищена кількість бактерій групи кишкової палички, а на пляжі "Галерний" було зафіксовано дрібні водорості та неприємний запах.
За водневими показниками не відповідають вимогам пляжі: "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка" та "Центральний".
А за показником біохімічної потреби в кисні (БПК5) не відповідають такі пляжі: "Венеція", "Дитячий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга", "Тельбін", "Троєщина", "Чорторий", "Вербний" та "Пуща-Водиця".
Разом з тим, не відповідності виявили і у досліджених пробах води з питних фонтанчиків на пляжах: "Вербний", "Передмістна Слобідка", "Центральний", "Райдуга", "Чорторий". А на пляжах "Галерний" та "Троєщина" фонтанчики відсутні.
Нагадаємо, що на пляжах Одеси не рекомендують купатися через невідповідність води гігієнічним вимогам. Рекомендація діє до моменту розпорядження влади міста.
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