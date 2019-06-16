На Польщу обрушився ураган, рятувальники попереджають про шквали в Україні
"У суботу та неділю до шостої години ранку пожежники виїжджали понад тисячу разів. Перш за все вони допомагали усувати поламані дерева, закривали дахи, пошкоджені вітром і деревами. Найбільше викликів було в Західнопоморському воєводстві - 367, також пожежників часто викликали в Нижній Сілезії і на Помор'ї", - розповіла прес-секретар Урядового центру безпеки Анна Адамкевича, інформує LB.ua.
Власникам будинків, які постраждали від ураганів, міська влада пообіцяла виплатити грошову компенсацію.
Очікують, що ураган у Польщі триватиме ще завтра, пориви вітру можуть перевищувати 100 км/год.
Тим часом українські рятувальники оголосили штормове попередження на понеділок, 17 червня.
"До кінця доби 16 і вночі 17 червня в Карпатському регіоні сильні дощі. 17 червня в західних, Житомирській і Вінницькій областях областях грози, місцями град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - ідеться на сайті ДСНС.
Нагадаємо, що через негоду 69 населених пунктів у п'яти областях залишилися без електрики.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію? Екологічні служби з'ясовують можливу зону ураження