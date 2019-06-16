На Польщу обрушився ураган, рятувальники попереджають про шквали в Україні

У Житомирській, Вінницькій і західних областях на понеділок оголошено штормове попередження

Понад 11 тисяч будинків знеструмлено внаслідок урагану, який пронісся над заходом і північчю Польщі в ніч з суботи на неділю.

"У суботу та неділю до шостої години ранку пожежники виїжджали понад тисячу разів. Перш за все вони допомагали усувати поламані дерева, закривали дахи, пошкоджені вітром і деревами. Найбільше викликів було в Західнопоморському воєводстві - 367, також пожежників часто викликали в Нижній Сілезії і на Помор'ї", - розповіла прес-секретар Урядового центру безпеки Анна Адамкевича, інформує LB.ua.

Власникам будинків, які постраждали від ураганів, міська влада пообіцяла виплатити грошову компенсацію.

Очікують, що ураган у Польщі триватиме ще завтра, пориви вітру можуть перевищувати 100 км/год.

Тим часом українські рятувальники оголосили штормове попередження на понеділок, 17 червня.

"До кінця доби 16 і вночі 17 червня в Карпатському регіоні сильні дощі. 17 червня в західних, Житомирській і Вінницькій областях областях грози, місцями град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - ідеться на сайті ДСНС.

Нагадаємо, що через негоду 69 населених пунктів у п'яти областях залишилися без електрики.