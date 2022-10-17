На польському кінофестивалі презентують 10 українських кінопроєктів

Крім того, буде представлено й проєкт "work in progress" - "Киснева станція" режисера Івана Тимченка

Десять українських кінопроєктів на стадії розробки та "work in progress" презентують на "Українських днях" у межах Варшавського фестивалю.

Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно у Facebook

Як зазначається, 21 жовтня на 38-му Варшавському міжнародному кінофестивалі відбудеться презентація українських та польських кінопроєктів, які перебувають на стадії розробки та work in progress. Подія пройде в межах ініціативи "Українські дні", яка спрямована на підтримку України та українських митців.

Проєкти-учасники було відібрано Одеським міжнародним кінофестивалем. У список фільмів на стадії розробки увійшли “Коробки” режисера Володимира Тихого, "Завіса" Валерії Сочивець, "Небезпечна гра" Олексія Комаровського, "Ранковий хор" Миколи Засєєва, “Грьобана чутливість" Тетяни Симон, "Груда" Романа Барабаша, "Дивись на мене" Юрія Дуная, “Війна за закритими дверима" Віктора Сухобруса, а також "Утроба" Дмитра Томашпольського.

Крім того, буде представлено й проєкт "work in progress" - "Киснева станція" режисера Івана Тимченка. У цій категорії також буде презентована стрічка польського кінорежисера Анджея Якимовського "Kozia Góra".

Варшавський кінофестиваль щороку відбувається на початку жовтня у столиці Польщі та має на меті представляти нові фільми світового, європейського та польського кінематографу. 38-ий Варшавський міжнародний кінофестиваль проходить з 14 до 23 жовтня.