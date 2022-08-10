У Польщі 21-29 жовтня пройде кінофестиваль "Україна!"

Буде презентовано понад 50 українських фільмів

Цього року 7-ий польський фестиваль українського кіно проходитиме у варшавському кінотератрі "Кінотека", його тема "Між війною та надією".

Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно у Facebook.

Буде презентовано понад 50 українських художніх, документальних, короткометражних та анімаційних стрічок, знятих в останні роки, а також фільми, відзначені на міжнародних фестивалях: "Клондайк", "Будинок "Слово". Нескінчений роман", "Мати Апостолів", "Як там Катя?", "Відблиск".

Зазначається, що кошти з секції "Маріуполь" спрямують на відбудову міста.

"У межах 7-го Кінофестивалю "Україна!" у Варшаві відбудеться показ документальної стрічки Мантаса Кведаравічюса "Маріуполіс", а також короткометражні фільмів про Маріуполь. Кошти від продажу квитків із секції "Маріуполь" будуть перераховані у фонд відбудови міста", - йдеться в повідомленні.

У Держкіно зазначають, що цього року українські фільми покажуть і в інших польських містах, зокрема у Кракові, Вроцлаві, Гданську, Білостоку, Лодзі, Познані, Любліні тощо. А з 1 до 14 листопада показ продожиться у форматі онлайн на платформі VOD.Warszawa.

Організатори Ukraina Festiwal Filmowy підкреслюють, що з кожним роком український кінематограф дедалі більше зацікавлює глядачів.

"Починаючи з 2016 року наш фестиваль привертає увагу глядачів до цього надзвичайно багатого кінематографа, який знову опинився під загрозою після нападу росії", - зазначають вони.

Кінофестиваль "Україна!" започатковано у 2016 року у Польщі з метою презентації українських фільмів польській аудиторії.