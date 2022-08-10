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У Польщі 21-29 жовтня пройде кінофестиваль "Україна!"

Ольга
Матарикіна
Буде презентовано понад 50 українських фільмів
У Польщі 21-29 жовтня пройде кінофестиваль "Україна!" Фото:inform-ua.info
Цього року 7-ий польський фестиваль українського кіно проходитиме у варшавському кінотератрі "Кінотека", його тема "Між війною та надією".
 
 
Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно у Facebook.
 
Буде презентовано понад 50 українських художніх, документальних, короткометражних та анімаційних стрічок, знятих в останні роки, а також фільми, відзначені на міжнародних фестивалях: "Клондайк", "Будинок "Слово". Нескінчений роман", "Мати Апостолів", "Як там Катя?", "Відблиск".
 
Зазначається, що кошти з секції "Маріуполь" спрямують на відбудову міста.
 
"У межах 7-го Кінофестивалю "Україна!" у Варшаві відбудеться показ документальної стрічки Мантаса Кведаравічюса "Маріуполіс", а також короткометражні фільмів про Маріуполь. Кошти від продажу квитків із секції "Маріуполь" будуть перераховані у фонд відбудови міста", - йдеться в повідомленні.
 
У Держкіно зазначають, що цього року українські фільми покажуть і в інших польських містах, зокрема у Кракові, Вроцлаві, Гданську, Білостоку, Лодзі, Познані, Любліні тощо. А з 1 до 14 листопада показ продожиться у форматі онлайн на платформі VOD.Warszawa.
 
Організатори Ukraina Festiwal Filmowy підкреслюють, що з кожним роком український кінематограф дедалі більше зацікавлює глядачів.
 
"Починаючи з 2016 року наш фестиваль привертає увагу глядачів до цього надзвичайно багатого кінематографа, який знову опинився під загрозою після нападу росії", - зазначають вони.
 
Кінофестиваль "Україна!" започатковано у 2016 року у Польщі з метою презентації українських фільмів польській аудиторії.
 
 
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08 10 2022 10:00
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