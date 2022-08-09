RSS
НОВИНИ

На "Оскар-2023" Україну представлятиме фільм "Клондайк"

Український Оскарівський Комітет обрав фільм, який змагатиметься за премію "Оскар" 2023 року.
На "Оскар-2023" Україну представлятиме фільм "Клондайк" Фото: gaganews.com.ua

Україну представлятиме фільм "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач, повідомляє Комітет.

"Клондайк" змагатиметься премію Американської кіноакадемії у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Крім нього у національному відборі брала участь стрічка "Снайпер. Білий ворон" режисера Мар'яна Бушана.

Драматична стрічка "Клондайк" розповідає історію сім’ї, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. 

"Коли Ірка і Толік очікують народження першої дитини, війна жорстоко вривається в їх життя разом з уламками збитого "Боїнга". Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування", – йдеться в описі фільму.

Стрічку обрали шляхом голосування члени Українського Оскарівського Комітету, який очолює Алік Шпилюк.

Нагадаємо, що Марина Ер Горбач отримала престижну нагороду американського кінофестивалю "Санденс" за найкращу режисерську роботу в цьому фільмі.

Раніше повідомлялось, що у Намібії вперше відбувся Фестиваль українського кіно, який організувала місцева українська громада.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 09 2022 19:01
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
росія зализує рани, несе втрату боєздатності і має поганих керівників – генерал Марк Гертлінг аналізує бойові дії на Півдні України

росія зализує рани, несе втрату боєздатності і має поганих керівників – генерал Марк Гертлінг аналізує бойові дії на Півдні України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.