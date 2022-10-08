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Фестиваль Українського кіно вперше провели у Намібії

У Намібії вперше відбувся Фестиваль українського кіно, який організувала місцева українська громада.
Фестиваль Українського кіно вперше провели у Намібії Фото: Телеграм МКІП
Про це Міністерство культури та інформаційної політики України повідомляє у Телеграмі.
 
У програмі фестивалю відбулися покази культових стрічок - "Мої думки тихі", "Поводир", "Кіборги" тощо.
 
Також на церемонії закриття фестивалю до глядачів за допомогою відеозвернення звернувся міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та директор УКФ Владислав Берковський.
 
Крім того, у межах фестивалю відбулася дискусія про вплив війни в Україні на Намібію із Послом України у ПАР Любов'ю Абравітовою.
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10 08 2022 16:54
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