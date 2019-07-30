На польському кордоні на кілька днів відкриють додатковий пішохідний пункт пропуску

Зазначається, що перетинати державний кордон у цьому пункті пропуску можуть і пішоходи, і велосипедисти.

"З нагоди проведення Днів добросусідства України та Польщі в межах Закарпатської області та Підкарпатського воєводства 8 – 10 серпня працюватиме пішохідний контрольно-пропускний пункт "Лубня – Волосате" на українсько-польському кордоні", - йдеться у повідомленні прес-служби Закарпатської ОДА, інформують в "Європейська правда".

"Запрошуємо мешканців та гостей Закарпаття скористатися можливістю відвідати Польщу через пішохідний перехід, який працюватиме три дні з 10.00 до 19.00 за київським часом. Перетин кордону – за біометричним паспортом або Шенгенською візою", - повідомили в Закарпатській ОДА.

Нагадаємо, з початку дії безвізового режиму українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн Європейського Союзу.

Читайте також: Міноборони спростовує чутки, про те що нова система харчування в армії задорога