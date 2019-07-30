Міноборони спростовує чутки, про те що нова система харчування в армії задорога

У Міноборони вважають недостовірною інформацію стосовно того, що нова система харчування військових за каталогом значно дорожча за стару

Хмиз пояснив, що за старою системою треба найняти персонал, закупити продукти, завезти їх, а це все витрати.

"Інформація не відповідає дійсності. Якщо буде дотримано законодавство, то затрати будуть приблизно однакові", - сказав заступник начальника Управління розвитку продовольчого та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України Олександр Хмиз, йдеться в "Укрінформ".

Крім того, постачальники, які працюють за новою системою, набагато відповідальніші. "Треба чітко розуміти, що кількість скарг на продукти від частин, які перейшли на нову систему за каталогом, дорівнюється нулю. В інших частинах є певні нюанси", - сказав він.

Він також зауважив, що є дуже важлива складова — безпека. Хмиз пояснив, що "цивільний кухар, найнятий якоюсь фірмою, може отруїти всю частину".

Тепер, за новою системою - це військовий кухар, який має автомат, сектор обстрілу. Він також визначає бойову готовність частини.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет оштрафував 22 компанії на 869,27 млн гривень за змову на тендерах Міноборони із закупівлі харчування.

Раніше керівникам столичної будівельної фірми оголосили підозру в розкраданні 14,4 мільйона гривень, виділених з держбюджету на будівництво казарм для військовослужбовців.

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