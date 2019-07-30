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На сайті Президента з'явилася петиція з вимогою відставки Труби й голови ОАСК

За кілька годин її підтримали понад 2 тисячі осіб
На сайті Президента почали збирати підписи під петицією за відставку директора Державного бюро розслідувань Романа Труби та голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.
На сайті Президента з Фото: ukrinform.ua

Ініціатор петиції - директорка одного з київських ОСББ Ганна Грушевська, повідомляє LB.ua.

Вона пише, що Володимир Зеленський відреагував на скандал навколо начальника поліції Дніпропетровської області Віталія Глуховері, і той подав у відставку.

"Тепер громадськість здивована тим, що Ви залишили без уваги скандал з керівниками ДБР і ОАСК. Ці події не менш резонансні, ніж скандал з Глуховерею", - йдеться в тексті петиції, зареєстрованій 30 липня.

За перші кілька годин петицію підтримали понад 2 тисячі людей при необхідних 25 тисячах.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський звільнив Короля Артура з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області.

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