ПОЛІТИКА НОВИНИНа сайті Президента почали збирати підписи під петицією за відставку директора Державного бюро розслідувань Романа Труби та голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На сайті Президента з'явилася петиція з вимогою відставки Труби й голови ОАСК
За кілька годин її підтримали понад 2 тисячі осіб
Фото: ukrinform.ua
Ініціатор петиції - директорка одного з київських ОСББ Ганна Грушевська, повідомляє LB.ua.
Вона пише, що Володимир Зеленський відреагував на скандал навколо начальника поліції Дніпропетровської області Віталія Глуховері, і той подав у відставку.
"Тепер громадськість здивована тим, що Ви залишили без уваги скандал з керівниками ДБР і ОАСК. Ці події не менш резонансні, ніж скандал з Глуховерею", - йдеться в тексті петиції, зареєстрованій 30 липня.
За перші кілька годин петицію підтримали понад 2 тисячі людей при необхідних 25 тисячах.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський звільнив Короля Артура з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 07 2019 15:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн