ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський звільнив Короля Артура з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський звільнив Короля Артура
"Звільнити Короля Артура Станіславовича з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської област"
Володимир Зеленський
"Звільнити Короля Артура Станіславовича з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України", - зазначено в розпоряджені Офісу Президента.
Нагадаємо, через нерозкриття вбивства журналіста Павла Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, генпрокурор Юрій Луценко та голова Нацполіції Сергій Князєв мають піти у відставку.
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