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Зеленський звільнив Короля Артура

"Звільнити Короля Артура Станіславовича з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської област"
Президент Володимир Зеленський звільнив Короля Артура з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області.
Зеленський звільнив Короля Артура Володимир Зеленський

"Звільнити Короля Артура Станіславовича з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України", - зазначено в розпоряджені Офісу Президента.

Нагадаємо, через нерозкриття вбивства журналіста Павла Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, генпрокурор Юрій Луценко та голова Нацполіції Сергій Князєв мають піти у відставку.

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