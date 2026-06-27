На Полтавщині розбився МіГ-29: пілот катапультувався

Причини втрати літака наразі з’ясовуються.

У ніч на 27 червня Повітряні сили України втратили винищувач МіГ-29, який виконував бойове завдання на території Полтавської області.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У відомстві підтвердили втрату літака та зазначили, що пілот встиг катапультуватися.

Після приземлення льотчик вийшов на зв'язок із пошуково-рятувальною командою. Його оперативно евакуювали та доправили до медичного закладу.

Інформації про причини втрати винищувача наразі не оприлюднено. Обставини інциденту з'ясовуються.