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На Полтавщині запустили надглибоку газову свердловину

Роботи виконали раніше терміну, запланованого ще до повномасштабної війни. А кожен додатковий день роботи свердловини – це додаткові кубометри газу для країни
Укргазвидобування запустило в роботу нову надглибоку свердловину на Полтавщині, яка забезпечує видобуток 100 тис. куб. м газу на добу.
На Полтавщині запустили надглибоку газову свердловину Фото: NAFTOGAZ
Про це повідомляє НАК "Нафтогаз України" у Телеграмі.
 
Вона має глибину понад 6 000 м та дає близько 100 тис. куб. м газу на добу.
 
"Роботи виконали раніше терміну, запланованого ще до повномасштабної війни. А кожен додатковий день роботи свердловини – це додаткові кубометри газу для країни" – зазначив Олександр Романюк, т.в.о. генерального директора АТ "Укргазвидобування".
 
Бурова бригада Полтавського відділення бурових робіт Укрбургазу виконала складні роботи, оскільки свердловина була не лише глибока, а й мала похило-скерований профіль.
 
Як повідомлялося, одне з центральних місць у Плані відновлення України відводиться досягненню енергонезалежності держави. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, насамперед ідеться про суттєве збільшення власного видобутку газу, аби самотужки на 100% забезпечувати власні потреби.
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20 07 2022 17:05
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