На Полтавщині запустили надглибоку газову свердловину

Роботи виконали раніше терміну, запланованого ще до повномасштабної війни. А кожен додатковий день роботи свердловини – це додаткові кубометри газу для країни

Укргазвидобування запустило в роботу нову надглибоку свердловину на Полтавщині, яка забезпечує видобуток 100 тис. куб. м газу на добу.

Про це повідомляє НАК "Нафтогаз України" у Телеграмі.

Вона має глибину понад 6 000 м та дає близько 100 тис. куб. м газу на добу.

"Роботи виконали раніше терміну, запланованого ще до повномасштабної війни. А кожен додатковий день роботи свердловини – це додаткові кубометри газу для країни" – зазначив Олександр Романюк, т.в.о. генерального директора АТ "Укргазвидобування".

Бурова бригада Полтавського відділення бурових робіт Укрбургазу виконала складні роботи, оскільки свердловина була не лише глибока, а й мала похило-скерований профіль.

Як повідомлялося, одне з центральних місць у Плані відновлення України відводиться досягненню енергонезалежності держави. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, насамперед ідеться про суттєве збільшення власного видобутку газу, аби самотужки на 100% забезпечувати власні потреби.