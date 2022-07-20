НОВИНИУкргазвидобування запустило в роботу нову надглибоку свердловину на Полтавщині, яка забезпечує видобуток 100 тис. куб. м газу на добу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Полтавщині запустили надглибоку газову свердловину
Роботи виконали раніше терміну, запланованого ще до повномасштабної війни. А кожен додатковий день роботи свердловини – це додаткові кубометри газу для країни
Фото: NAFTOGAZ
Про це повідомляє НАК "Нафтогаз України" у Телеграмі.
Вона має глибину понад 6 000 м та дає близько 100 тис. куб. м газу на добу.
"Роботи виконали раніше терміну, запланованого ще до повномасштабної війни. А кожен додатковий день роботи свердловини – це додаткові кубометри газу для країни" – зазначив Олександр Романюк, т.в.о. генерального директора АТ "Укргазвидобування".
Бурова бригада Полтавського відділення бурових робіт Укрбургазу виконала складні роботи, оскільки свердловина була не лише глибока, а й мала похило-скерований профіль.
Як повідомлялося, одне з центральних місць у Плані відновлення України відводиться досягненню енергонезалежності держави. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, насамперед ідеться про суттєве збільшення власного видобутку газу, аби самотужки на 100% забезпечувати власні потреби.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 07 2022 17:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО На Миколаївщині росіяни обстріляли португальських журналістів
- ВІДЕО ЗСУ звільнили майже третину окупованих міст та сіл з початку війни - Резніков
- ФОТО російські командири керувалися при вторгненні в Україну картами минулого століття – СБУ
- Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ
- Білл Гейтс віддасть майже всі статки на благодійність. Закликав світових багатіїв зробити те саме