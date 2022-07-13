НОВИНИФункціонери Міжнародного олімпійського комітету сумніваються у можливостях білоруських і російських спортсменів узяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На порозі відсторонення від Олімпіади-2024 опинилися Росія і Білорусь
Федерації отримали чітку інструкцію та погодилися не запрошувати росіян і білорусів для участі в змаганнях. У зв'язку з цим, як на мене, проходження ними кваліфікації малоймовірне. Виняток – теніс, дзюдо та велоспорт, де федерації вчинили інакше
Фото: НОК України
Про це розповів член МОК Крейг Ріді, повідомляє The Guardian.
Продовження агресії проти України зменшує шанси спортсменів із РФ і Білорусі поїхати на Ігри-2024 фактично до нуля. Більшість тамтешніх атлетів дискваліфікована профільними федераціями, що позбавило права кваліфікуватися на Олімпіаду.
"Федерації отримали чітку інструкцію та погодилися не запрошувати росіян і білорусів для участі в змаганнях. У зв'язку з цим, як на мене, проходження ними кваліфікації малоймовірне. Виняток – теніс, дзюдо та велоспорт, де федерації вчинили інакше", – заявив Ріді.
Наступні літні Олімпійські ігри заплановані на липень-серпень 2024 року. Господарем змагань Париж обрали ще в 2017-му на сесії Міжнародного олімпійського комітету в Лімі.
Раніше президент МОК Бах заявив, що передумов до зняття обмежень на участь білоруських і російських спортсменів у міжнародних змаганнях немає. Олімпійські функціонери постійно працюють з федераціями для продовження обмежень.
До слова, Міжнародний олімпійський комітет не допустив РФ і Білорусь до тендеру з прав на трансляцію двох Олімпіад.
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