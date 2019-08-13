На посаду голови Одеської ОДА з'явився ще один претендент

Зеленський пропонував у Facebook одних кандидатів, а декларацію подав зовсім інших

На посаду одеського губернатора претендує колишній в.о. голови Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Києва Олександр Стаднік.

Його декларація як кандидата на цю посаду з'явилася в базі Національного агентства з питань запобігання корупції, інформує "Думская".

Стаднік народився в липні 1977 року в селищі Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області. У 2006 році він закінчив Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство".

З 2012 року Олександр Стаднік працював в органах Державної податкової інспекції. Остання посада - в.о. голови податкової Дніпровського району Києва. Був звільнений 2017 року. Останнім часом, згідно з декларацією, працював у фірмі "Динадіс бізнес тревел", яка займається діловими турами.

Основний дохід у родині приносить дружина-підприємиця - заробила 674,06 тис. грн. Ще 3 млн грн родині подарував батько дружини, а 824 тисячі грн - такий собі Андрій Лада.

Експодатківець володіє земельною ділянкою 1200 кв. м у Гоголеві Броварського району і квартирою 52,2 кв. м у Смоліному Кіровоградської області. Проживає в київському будинку батька площею 125 кв. м. Ще один будинок площею 101 кв. м у Миколаєві належить дружині податківця Ользі Шульженко.

Станднік їздить на Porshe Cayenne 2012 випуску, його дружина - на Mercedes-Benz GLE 250 2018 року.

Готівкою Стадник зберігає 450 тисяч гривень і 18 тисяч доларів, а його дружина - 2 мільйони 700 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на посаду голови Одеської облдержадміністрації буде проведено конкурс.