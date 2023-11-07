На президента Палестини скоєно замах

Невідомі напали на конвой президента Палестини Махмуда Аббаса. Вбили одного з його охоронців.

Про це повідомила турецька Turkiyenewspaper.

"Було скоєно збройний напад на конвой президента Палестини Махмуда Аббаса. Один охоронець убитий", - написали журналісти.

Офіційно інформацію наразі не підтверджено.

Турецька газета пиша, що відповідальність за напад взяла на себе організація під назвою Сини Абу Джандаля (Sons of Abu Jandal), яка напередодні дала Аббасу добу, аби той вжив заходів на підтримку сектору Газа.

Днямий держсекретар США Блінкен провів зустріч з президентом Палестинської адміністрації.