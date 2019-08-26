На протестах у Гонконзі затримали 36 людей: наймолодшому - 12 років На акціях протесту 25 серпня відбулися найжорсткіші сутички між поліцією та демонстрантами

Під час масових акцій протесту 25 серпня у Гонконзі правоохоронці затримали 36 людей: 29 чоловіків і 7 жінок віком від 12 до 48 років.

Фото: bbc.com

Мітингувальників затримали за різні злочини, включаючи незаконне масове зібрання, незаконне зберігання зброї та напади на правоохоронців, повідомляє "Громадське". На акціях протесту 25 серпня відбулися найжорсткіші сутички між поліцією та демонстрантами. "Ескалація незаконних і насильницьких дій радикальних протестувальників не тільки обурлива, вони також підштовхують Гонконг до межі дуже небезпечної ситуації", - заявили в уряді. Нагадаємо, що у Гонконзі поліціянти вперше застосували вогнепальну зброю проти протестувальників.

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