У Гонконзі поліція застосувала вогнепальну зброю проти мітингарів
"Під час протестів у неділю поліцейський Гонконгу вистрілив з вогнепальної зброї, вперше застосувавши її з моменту, коли антиурядові демонстрації спалахнули у червні", - повідомляє BBC.
Місцева поліція заявила ЗМІ, що вогонь був відкритий як попередження для протестувальників, а також що декілька офіцерів були доставлені до лікарні в результаті сутичок.
Поліція також використала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ для ліквідації барикад та розсіювання натовпу.
Масове обурення громадян Гонконгу та початок протестів спричинив розгляд поправок до закону про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. Поточні акції протесту стали наймасовішими у Гонконзі від часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю у 1997 році.
Попри те, що 15 червня голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений, протести не вщухли. Мітингувальники почали вимагати не лише остаточної відмови від цього законопроєкту, а й відставки Керрі Лам та розслідування дій поліції під час демонстрацій. Хвиля протестів, що триває з червня, вже призвела до значних втрат для економіки Гонконгу, насамперед для туристичної та транспортної галузей.
Уряд Китаю звинувачує учасників протестів у насильстві, вандалізмі та "тероризмі".
Нагадаємо, що 16 серпня протестувальники у Гонконзі бойкотували проти ремейку "Мулан" через підтримку головною акторкою силовиків.
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