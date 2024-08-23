На пункті пропуску "Шегині" на півтора місяця обмежать рух
В пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні через ремонтні роботи з понеділка, 26 серпня, сповільниться руху транспорту.
Про це Державна прикордонна служба написала в Тelegram-каналі.
"26 серпня о 9.00 в межах пункту пропуску "Шегині" розпочнуться ремонтні роботи двох смуг руху. Йдеться про смуги для оформлення вантажних транспортних засобів та автобусів на виїзд з території України. Ремонт триватиме півтора місяця", - йдеться в дописі.
У відомстві додали, що просять громадян врахувати цю інформацію під час планування подорожей.