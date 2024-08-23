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На пункті пропуску "Шегині" на півтора місяця обмежать рух

23 серпня 2024, 16:08
На пункті пропуску
Фото: pravda.com.ua
Причиною стануть ремонтні роботи.

В пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні через ремонтні роботи з понеділка, 26 серпня, сповільниться руху транспорту. 

Про це Державна прикордонна служба написала в Тelegram-каналі. 

"26 серпня о 9.00 в межах пункту пропуску "Шегині" розпочнуться ремонтні роботи двох смуг руху. Йдеться про смуги для оформлення вантажних транспортних засобів та автобусів на виїзд з території України. Ремонт триватиме півтора місяця", - йдеться в дописі.

У відомстві додали, що просять громадян врахувати цю інформацію під час планування подорожей.

В червні ми також писали, що Укрзалізниця змінила графік руху кількох поїздів  через ремонтні роботи на польській залізниці.
 
кордонШегині

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