На пункті пропуску "Станиця Луганська" помер літній чоловік

"На КПВВ Станиця-Луганська помер чоловік 1949 року народження, він йшов з боку окупованої території Луганської області, при підході до української сторони КПВВ чоловікові стало зле, його госпіталізовали, але, на жаль, лікарі не змогли нічого зробити"

На контрольному пункті пропуску "Станиця Луганська" на лінії розмежування на Донбасі помер літній чоловік.

За попередніми даними, чоловік помер через інсульт, повідомив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.

"На КПВВ Станиця-Луганська помер чоловік 1949 року народження, він йшов з боку окупованої території Луганської області, при підході до української сторони КПВВ чоловікові стало зле, його госпіталізовали, але, на жаль, лікарі не змогли нічого зробити", - повідомив він.

15 березня повідомлялося, що на КПВВ на Донбасі померли двоє людей.

Упродовж 2018 року під час перетину лінії зіткнення на Донбасі на пунктах пропуску померли понад 50 людей. Серед них - чимало літніх людей, які переважно їдуть за пенсіями. Щоб отримати її українці з непідконтрольних територій повинні мати статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Для цього вони реєструються у прифронтових населених пунктах. Але недостатньо просто зареєструватися. Свій статус постійно треба підтверджувати - на окупованих територіях люди, за законом, не можуть перебувати довше, ніж 60 днів. Відтак їм доводиться їздити між фактичним місцем проживання і місцем реєстрації. А це означає - стояння в чергах на пунктах пропуску.

Нагадаємо, що у місті Старобільськ на Луганщині чоловік прийшов у філію одного з банків з гранатою і підірвав її. Внаслідок вибуху він загинув.