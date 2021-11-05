БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВитрати на реалізацію нової космічної програми на 2021 - 2025 роки становлять 15 мільярдів гривень із державного бюджету України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На реалізацію нової космічної програми Україна витратить ₴15 мільярдів
У програмі також передбачена можливість підтримки космічної галузі за рахунок коштів інвесторів та замовників
Фото: newskraine.com.ua
Про це голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай розповів у інтерв’ю телеканалу "Перший Діловий", передає "Укрінформ".
"Загальні витрати на реалізацію космічної програми з державного бюджету складають 15 мільярдів на п’ять років", - сказав Тафтай.
За його словами, у програмі також передбачена можливість підтримки космічної галузі за рахунок коштів інвесторів та замовників.
Нагадаємо, що у Раді виступають за ухвалення космічної програми та розвиток підприємств галузі
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11 05 2021 13:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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