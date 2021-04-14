У Раді виступають за ухвалення космічної програми та розвиток підприємств галузі

За словами Дмитра Кисилевського, від початку каденції парламент ухвалив кілька законів, які стосуються космічної галузі: про приватний космос, яким дозволили приватним компаніям провадити космічну діяльність, і про погашення заборгованості з зарплати "Південмашу", який дав змогу людям отримати зарплату за 10 місяців.

Україна має розробити та затвердити космічну програму, а також вжити заходів заходи для розвитку підприємств галузі з бюджетним фінансуванням, вважає заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, пише "Інтерфакс-Україна".

Виступаючи у ВР у середу, Кисилевский зазначив, що 12 квітня виповнилося 60 років польоту першої людини в космос.

"Ми пишаємося тим, що біля витоків космічної ери людства стояв український інженер Сергій Корольов. Для Дніпра, Харкова, Києва й інших міст це свято десятків тисяч сімей працівників ракетно-космічної галузі. Я радий, що напередодні ми заговорили про український супутник "Січ-2-30" - апарат дистанційного зондування Землі розробки КБ "Південне". Запустивши його, Україна вперше за 10 років повернеться на орбіту з власним апаратом", - констатував народний депутат.

За його словами, від початку каденції парламент ухвалив кілька законів, які стосуються космічної галузі: про приватний космос, яким дозволили приватним компаніям провадити космічну діяльність, і про погашення заборгованості з зарплати "Південмашу", який дав змогу людям отримати зарплату за 10 місяців. Але найважливіші рішення щодо космосу попереду, вважає парламентарій.

Так, по-перше, країні потрібна космічна програма. Україна п'ять років живе без документа, що визначає пріоритети держави в космічній галузі, зокрема перелік проектів, обсяги фінансування, завдання вченим. Космічна сфера не може управлятися раптовими рішеннями, оскільки розвиток цих технологій планують на 15-20 років наперед. Завдання уряду й космічного агентства - підготувати такий документ, завдання парламенту - ухвалити його законом, вважає Кисилевський.

Друге, чого потребує Україна, - це реформування підприємств космічної галузі. Нинішній фінансовий стан, на думку парламентарія, організаційно-правова форма і модель управління державними космічними підприємствами незадовільні. Для змін треба створити законодавчі підстави.

Третє - бюджетне фінансування. "У всьому світі космос розвивається переважно за гроші урядів. Усі ми обговорюємо SpaseX Ілона Маска. Так, це приватна компанія, але вона виконує замовлення NASA, на державні американські гроші. В українському КБ "Південне" частка експорту 90%, у "Південмашу" - 75%. Тобто, вони існують переважно за кошти урядів інших країн, а українська держава не замовляє у них фактично нічого. Тому коли працюватимемо над бюджетом, ми маємо бути послідовними й передбачити там ті кошти, які самі визначимо в космічній програмі", - пояснив заступник голови комітету ВР з питань економрозвитку.

На його думку, найкращим подарунком працівникам космічної галузі до професійного свята має стати повернення уваги держави до розробників космічної техніки, забезпечення підприємств замовленнями й гідна регулярна зарплата.

"Вважаю, що дослідження космосу, запуски українських ракет і супутників мають стати частиною національної ідеї. А ухвалення відповідних законопроектів дасть змогу об'єднати політичні сили навколо цього українського інтересу", - резюмував Кисилевський.

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