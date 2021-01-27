Назвали імена перших космічних туристів, які на ракеті Маска полетять на МКС

Окрім колишнього астронавта NASA Майкла Лопеса-Алегріа, який очолить місію, у космічну подорож вирушать інвестори з США та Канади Ларрі Коннор та Марк Паті, а також ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе

Американська аерокосмічна приватна компанія Axiom Space оголосила список перших трьох туристів, які полетять на кораблі Crew Dragon, виробництва компанії Ілона Маска, на Міжнародну космічну станцію.

Як передає "Укрінформ", їхні імена опублікували на офіційному сайті Axiom.

Так, окрім колишнього астронавта NASA Майкла Лопеса-Алегріа, який очолить місію, у космічну подорож вирушать інвестори з США та Канади Ларрі Коннор та Марк Паті, а також ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.

Фото: Twitter Axion Space

Американська компанія Axiom Space підписала зі SpaceX Ілона Маска контракт на доставку приватних астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС). Місія, призначена на другу половину 2021 року, передбачає проживання екіпажу на борту МКС протягом щонайменше восьми днів, щоб випробувати на собі стан невагомості. Axiom Space планує доставляти туристів на орбітальний комплекс до двох разів на рік, в залежності від можливостей NASA та інших партнерів по експлуатації станції.

Нагадаємо, що засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск вважає, що людину на Марс можна буде відправити у найближчі шість років, у кращому випадку - в наступні чотири роки.