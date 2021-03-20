На Рівненщині неповнолітній убив листоношу, – поліція

Жінку в крові виявила молодша сестра неповнолітнього та зателефонувала до співмешканця матері

Поліцейські Рівненщини оперативно затримали неповнолітнього за умисне вбивство листоноші.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення відділу комунікації обласної поліції.

"Поліцейські встановили, що 17-річний житель Сарн, перебував на подвір’ї, коли прийшла листоноша. При собі вона мала сумку. Парубок, розуміючи, що в жінки можуть бути кошти, схопив сокиру та наніс кілька ударів по голові. Потому швидко сховав знаряддя злочину під ліжко, відібрав її сумку та на своєму велосипеді втік", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що жінку в крові виявила молодша сестра неповнолітнього та зателефонувала до співмешканця матері. Чоловік, прибувши до будинку, одразу викликав «швидку», однак медики лише констатували смерть 43-річної потерпілої.

Орієнтовно за два кілометри зловмисник викинув сумку на територію місцевого підприємства, а 18 тис. грн сховав у верхній одяг. Утім, далеко втекти нападнику не вдалося: на одній із вулиць міста його затримали оперативники. Поліцейські при ньому вилучили крадені гроші.

Підозрюваного, який уже перебуває на іспитовому строку за вчинення крадіжок, затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні умисного убивства та розбою.

Максимальне покарання, яке передбачають санкції обох статей — довічне позбавлення волі. Втім, відповідно до частини 2 статті 64 КК України, довічне позбавлення волі не застосовується до осіб, які вчинили злочин у віці до 18 років.

Зазначається, що неповнолітній перебуває на обліку в лікаря психіатра. Відтак, у рамках кримінального провадження буде призначена судово-психіатрична експертиза.

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