В Японії засудили до смертної кари "вбивцю з Twitter"

В Японії засудили до смертної кари Такахіро Ширайши, якого визнали винним у вбивстві дев'ятьох людей.

Такахіро знаходив у Twitter людей, які хотіли вчинити самогубство, повідомляє "Громадське". За даними слідства, він заманював до себе людей, пообіцявши допомогти їм померти, а в деяких випадках заявляв, що вб'є себе разом із ними.

Опис його сторінки в Twitter містив такі слова: "Я хочу допомогти тим, хто дійсно страждає. Будь ласка, пишіть мені у будь-який час", передає видання.

Вісім загиблих були молодими жінками від 15 років, один загиблий - 20-річний хлопець, у якого, ймовірно, виник конфлікт із Такахіро через зникнення дівчини. Ширайши затримали у 2017 році, коли в його квартирі знайшли людські частини тіла.

У жовтні він заявив, що звинувачення проти нього "правдиві". Водночас адвокати наполягали на перекваліфікації справи, оскільки "його жертви, очевидно, дали згоду на вбивство".

Але згодом Ширайши заперечив версію своїх захисників та заявив, що вбив людей без їхньої згоди. Суддя, який виніс вирок, також заявив, що "ніхто з жертв не погоджувався на вбивство".

Смертна кара в Японії проводиться повішенням.

Куди звертатися людині за психологічною допомогою?

Якщо ви відчуваєте психологічне напруження, звертайтеся до київського цілодобового "Телефону довіри" Центру медико-психологічної допомоги та профілактики кризових станів:

044 456 17 02;

044 456 17 25.

В Україні також цілодобово працює "гаряча лінія" з попередження суїцидів та психологічної підтримки Lifeline Ukraine для ветеранів за номером 7333.

За номером 0-800-501-701 працює Всеукраїнський телефон довіри.

Читайте також: Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом