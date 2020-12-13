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На рівненській АЕС відключився енергоблок: причина відключення з’ясовується

12 грудня 2020 року відбулось відключення від мережі енергоблоку №1 РАЕС, це сталось внаслідок спрацювання автоматичного захисту по факту відключення турбін блоку.
На рівненській АЕС відключився енергоблок: причина відключення з’ясовується Фото: rnpp.rv.ua

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу РАЕС.

Наразі причина відключення з’ясовується. Попередня класифікація події за міжнародною шкалою INES – поза шкалою.

Також повідомляється, що інші енергоблоки працюють. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

"Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм", - йдеться у повідомленні.

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13 12 2020 11:30
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