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На російському аеродромі "Енгельс-2" зменшилася кількість боєздатних літаків

09 січня 2023, 19:56
На російському аеродромі
Джерело: t.me/cxemu
На російському військовому аеродромі "Енгельс-2" зменшилася кількість боєздатних літаків та з'явились захисні бар'єри.

Супутникові знімки Planet Labs за 7 січня, які опублікували "Схеми", свідчать про зменшення кількості боєздатних бомбардувальників на аеродромі стратегічної авіації рф "Енгельс-2" у Саратовській області. Усього їх залишилось шість: чотири Ту-95 та два Ту-160.

У грудні минулого року на цій базі було близько двох десятків літаків.

Зазначено, що стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 росія активно залучає для запусків ракет по Україні у повномасштабній війні.

Також повідомляється, що станом на 7 січня на аеродромі також стоїть напіврозібраний Ту-95, транспортний літак моделі ІЛ-76 або ІЛ-78 та пасажирський літак Ту-154.

Окрім того, супутник Planet Labs зафіксував, що поряд зі злітною смугою у східній частині аеродрому з’явились захисні бар’єри. За словами військових експертів, вони можуть слугувати захистом від уламків вибухових пристроїв.

Раніше повідомлялось, що росія відправляє стару несправну військову техніку до білорусі.

війналітакиаеродром енгельс

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