На російському аеродромі "Енгельс-2" зменшилася кількість боєздатних літаків

На російському військовому аеродромі "Енгельс-2" зменшилася кількість боєздатних літаків та з'явились захисні бар'єри.

Супутникові знімки Planet Labs за 7 січня, які опублікували "Схеми", свідчать про зменшення кількості боєздатних бомбардувальників на аеродромі стратегічної авіації рф "Енгельс-2" у Саратовській області. Усього їх залишилось шість: чотири Ту-95 та два Ту-160.

У грудні минулого року на цій базі було близько двох десятків літаків.

Зазначено, що стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 росія активно залучає для запусків ракет по Україні у повномасштабній війні.

Також повідомляється, що станом на 7 січня на аеродромі також стоїть напіврозібраний Ту-95, транспортний літак моделі ІЛ-76 або ІЛ-78 та пасажирський літак Ту-154.

Окрім того, супутник Planet Labs зафіксував, що поряд зі злітною смугою у східній частині аеродрому з’явились захисні бар’єри. За словами військових експертів, вони можуть слугувати захистом від уламків вибухових пристроїв.

Раніше повідомлялось, що росія відправляє стару несправну військову техніку до білорусі.