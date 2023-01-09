росія відправляє стару несправну військову техніку до білорусі

Значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника до республіки білорусь із російської федерації, знята з довготривалого зберігання та потребує обслуговування.

Також відомо, що до робіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці.

Як відомо, до білорусі продовжують стягувати сили російських окупантів. Так, в ніч на 7 січня до країни прибув ще один ешелон, який перевозив не менше 700-800 російських окупантів.

При цьому, за даними моніторингу, в період 5-6 січня на територію рб прибуло чотири ешелони російських військ із технікою та особовим складом.