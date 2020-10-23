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На розбудову в Україні фондового ринку піде три роки - Шмигаль

Повноцінне створення фондового майданчика в Україні займе певний час, тому що це потребує змін законодавства та правил
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ініціативу щодо підписання меморандуму з міжнародними партнерами і стейкхолдерами щодо імплементації з розбудови необхідної фінансової інфраструктури для розвитку фондового ринку в Україні.
На розбудову в Україні фондового ринку піде три роки - Шмигаль Фото: Reuters

Як передає "Укрінформ", про це повідмовляє Урядовий портал за підсумками наради з обговорення питання створення інфраструктури для розбудови фондового ринку в Україні, яка відбулася 22 жовтня під головуванням Шмигаля.

Підписання цього меморандуму також засвідчить пріоритетність відповідної реформи для українського уряду.

"Час експериментів завершився. Нам потрібні чіткі проєктні кроки, які призведуть до виникнення цивілізованого ринку. Політична воля та підтримка уряду точно є", - наголосив Шмигаль.

Очільник уряду зазначив, що створення фондової платформи може зайняти три роки та висловив сподівання, що до роботи буде долучена якомога більша кількість міжнародних експертів, які вже мають фінансові моделі у своїх країнах.

"Є таймлайн - трирічний часовий горизонт. Повноцінне створення фондового майданчика в Україні займе певний час, тому що це потребує змін законодавства та правил", - зазначив глава уряду.

Своєю чергою директор офісу економічного зростання USAID Фархад Гауссі заявив про підтримку реформи фондового ринку: "Це великий амбітний проєкт, який матиме трансформуючий ефект на українську економіку. Проєкт змінить те, як міжнародні інвестори дивляться на Україну, якщо він буде впроваджений правильним чином. Це більше ніж ідея, ми хочемо, щоб платформа для торгівлі різними видами активів була реальністю".

Участь у нараді також узяли голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв, старший банкір ЕБРР Ірина Кравченко та представники уряду.

Нагадаємо, що у вересні Шмигаль планував за рік вийти на створення фондового ринку

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23 10 2020 12:30
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