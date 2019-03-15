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На Русанівці в Києві чоловік з мачете кидався на перехожих

Правопорушника затримали
Поліція затримала мужчину з мачете на Русанівській набережній у Києві.
На Русанівці в Києві чоловік з мачете кидався на перехожих Фото:Нацполіція

До чергової частини Дніпровського управління поліції від місцевих жителів надійшло повідомлення про те, що на бульварі Русанівському невідомий з ножем, схожим на мачете, кидається на перехожих. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Працівники поліції поспілкувалися зі свідками події і опитали правопорушника.

Затриманий - місцевий житель 1996 року народження. За його словами, мачете він знайшов на узбіччі дороги і вирішив залишити собі. Слідчо-оперативна група вилучила небезпечний предмет і направила на експертизу, а чоловіка доставили в управління поліції для надання пояснень.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали мера одного з міст Дніпропетровської області за підозрою в отриманні хабара в розмірі 5 тис. доларів.

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15 03 2019 18:57
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