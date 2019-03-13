У Дніпрі на хабарі в $5 тисяч затримали мера райцентру Верхівцеве
Чиновника затримали при отриманні першої частини хабара. В автомобілі у затриманого правоохоронці вилучили 5 тисяч доларів США, які він отримав як хабар за надання в оренду земельної ділянки. За даними поліції, градоначальник вимагав 30 тис. доларів за надання в оренду земділянки підприємцеві, який звернувся з цим питанням до міської ради, повідомляє LB.ua.
Представники місцевого самоврядування створювали для громадянина низку штучних перешкод і гарантували їх усунення та надання в оренду землі за винагороду.
Фото:Нацполіція
Затримання пройшло в місті Дніпро.
Прокуратура Південного регіону уточнює, що затриманий - мер міста Верхівцеве Василь Залужний.
Зараз тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, що військова прокуратура підозрює начальника юридичного департаменту Міністерства оборони Валерія Коваля і начальника управління майна і ресурсів Генштабу Олександра Бікчантаєва у вимаганні й отриманні хабара в розмірі 30 тис. доларів. У злочинній схемі також фігурує заступник начальника відділу організації представництва в юрисдикційних органах та забезпечення господарської діяльності юридичного департаменту відомства Сергій Остапенко.
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