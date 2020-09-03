На ринку нафти стався найсильніший з 1991 року обвал цін
Ціна нафти американської марки WTI впала на 30%. Якщо в п'ятницю торги закрилися на позначці 41,28 долара за барель, то в понеділок вранці нафта торгувалася на рівні, нижчому за 29 доларів, передає LB.ua.
Вартість північноморського сорту Brent впала приблизно так само - з 45,27 долара до 32 доларів і нижче.
Як зазначає CNN, зниження цін пов'язане з розвалом нафтової угоди між ОПЕК і Росією, яка офіційно втратить чинність наприкінці березня. У РФ відмовилися скорочувати виробництво нафти у відповідь на знижений через коронавірус попит, а потім Саудівська Аравія ще більше загострила ситуацію.
За словами аналітиків, королівство знизило ціни на квітневі постачання на 6-8 доларів, щоб повернути собі частку ринку і натиснути на Росію.
Згідно зі статистичними даними, найбільше одноденне процентне падіння цін на нафту в США цього століття сталося у вересні 2001 року, коли вони впали на 15%.
Рекордне падіння цін на нафту спровокувало обвал і на фондових біржах. Торги на S&P 500 довелося зупинити після падіння на 5%. Ф'ючерси Dow знизилися на 4,9%, Nasdaq Composite - на 4,8%.
Гонконгівська біржа просіла на 3,5%, Південнокорейська - на 4%, Шанхайська - на 2,5%.
В Австралії зниження індексу S&P/ASX 200 склало рекордні за 11 років 6,3%.
Нагадаємо, що Кувейт зупинив торги найбільшими лістинговими компаніями, коли його ринки знову відкрилися після триденної відпустки минулого тижня. Призупинення сталося після того, як індекс фондового ринку країни знизився майже на 11%.
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