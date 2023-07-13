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ПОЛІТИКА

На саміті НАТО в Литві було оголошено про збільшення кількості кібератак – ЗМІ

13 липня 2023, 15:43
На саміті НАТО в Литві було оголошено про збільшення кількості кібератак – ЗМІ
Фото: espreso.tv
За словами представника литовської влади, "вчора проти Литви проводилася інформаційна операція". Він зазначив, що "запобігли різним діям, а розслідування ведуться за різними напрямками".

Під час саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі вдалося запобігти чималій кількості інцидентів, які були пов'язані з можливими провокаціями, а також інформаційними чи кібернетичними атаками.

Про це повідомив головний радник президента Литви Гітанаса Науседи Кястутіс Будріс, пише ELTA.

За словами представника литовської влади, "вчора проти Литви проводилася інформаційна операція". Він зазначив, що "запобігли різним діям, а розслідування ведуться за різними напрямками".

"Це пов'язано не тільки з ворожими силами, з діями білорусі, росії, також була активність і інших груп, різна діяльність провокаторів. Але ми заздалегідь визначили діапазон можливих ризиків", – зазначив Будріс.

Він також запевнив, що "запобігли багатьом інцидентам", оскільки протягом "усього періоду (проведення саміту НАТО) Литва зазнавала постійних кібератак".

"Вже не кажу про інформаційні, дезінформаційні та інші атаки, частина з яких досягла свого результату – деякі сайти були недоступні, але таких критичних подій, інцидентів, які б зірвали захід НАТО і через які його можна було б назвати таким, що не вдався, такого не було", – резюмував Будріс.

Напередодні корпорація Microsoft заявила про злам хакерською групою, що діє з території Китаю, облікових записів електронної пошти, пов’язаних у тому числі з держустановами у Західній Європі.

НАТОЛитвакібератака

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