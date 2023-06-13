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ПОЛІТИКА

На саміті у Вільнюсі буде сильний сигнал про продовження підтримки України – Столтенберг

13 червня 2023, 13:17
На саміті у Вільнюсі буде сильний сигнал про продовження підтримки України – Столтенберг
Фото: 5 канал
За його словами, всі союзники дуже чітко висловляться, що найнагальнішим завданням зараз є забезпечити, щоб Україна перемогла як суверенну, незалежну державу, якщо нам потрібно надати більше військової підтримки.

Найважливіше, що відбудеться на саміті НАТО у Вільнюсі в липні, це те, що союзники по НАТО висловлять рішучу підтримку Україні не тільки на словах, а й на ділі. Однак у НАТО поки не готові назвати точні дати вступу України до Альянсу через війну, що триває.

Про це повідомляє генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю телеканалу PBS.

Столтенберг зазначив, що президент України Володимир Зеленський наполягає на чіткому графіку членства в НАТО. "Водночас я вважаю неможливим назвати точні дати, коли ми перебуваємо в розпалі війни", - сказав він.

За його словами, всі союзники дуже чітко висловляться, що найнагальнішим завданням зараз є забезпечити, щоб Україна перемогла як суверенну, незалежну державу, якщо нам потрібно надати більше військової підтримки. "Бо якщо Україна не переможе, то членство не обговорюватиметься взагалі, тому що тільки суверенна, незалежна, демократична Україна може стати членом НАТО", - додав він.

Столтенберг також повідомив, що буде узгоджено багаторічний план, програму, як забезпечити перехід українських збройних сил від старих радянських стандартів, доктрин до сучасних стандартів та доктрин НАТО, а також забезпечити їхню повну оперативну сумісність із НАТО, що наблизить членство.

"Я абсолютно впевнений, що союзники по НАТО зроблять нові заяви про значну військову підтримку України та пообіцяють підтримувати та нарощувати її, тому що ми абсолютно чітко заявимо, що ми готові підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - додав він.

За його словами, щодо членства між союзниками йдуть консультації, і ми їх не завершили. "Поки що рано передбачати конкретний результат, але союзники багато в чому згодні. Ми згодні з тим, що двері НАТО відчинені, як ми продемонстрували Фінляндією та Швецією для нових членів", - сказав Столтенберг.

"Ми також згодні з тим, що Україна стане членом цього альянсу. Про це багато разів заявляла НАТО, востаннє на саміті минулого року. І потім, по-третє, ми згодні з тим, що Україна та 31 союзник щодо НАТО повинні вирішити, коли для України настане час стати членом. Це не для росії. росія не має права вето", - додав генсек.

Саміт НАТО у Вільнюсі заплановано на 11-12 липня. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що за результатами саміту Україна очікує отримати "чіткий графік вступу" до Альянсу.

Нагадаємо, Дуда висловив сподівання, що майбутній саміт НАТО у Вільнюсі в середині липня принесе "світло в кінці тунелю", якого так прагне Україна.

війнаНАТОСтолтенберг

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