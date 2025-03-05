На саміті Євросоюзу обговорять розміщення військових в Україні – ЗМІ

Це може стати одним з елементів гарантій безпеки.

Вже завтра на екстронному засідання Європейської ради лідери держав Євросоюзу розпочнуть роботу над формулюванням концепції гарантій безпеки для України, що включає в себе розміщення на території України європейських військових.

Про це інформує Європейська правда, яка посилається на неназваного посадовця ЄС, обізнаного з підготовкою порядку денного саміту.

Завтра, 6 березня, в Брюсселі лідери держав-членів блоку почнуть перше предметне спільне обговорення питання розміщення свого військового контингенту в Україні після закінчення війни або після початку перемир’я.

"Під час цього засідання Європейської ради розпочнеться предметна робота щодо гарантій безпеки від ЄС для України, яка включатиме планування можливості розміщення військових місій на території України", – заявив посадовець ЄС на умовах анонімності.

За його словами, до цього моменту "дебати з цього приводу ще не відбулися", лише деякі держави ЄС висловлювали публічно своє бажання або небажання надіслати свої війська в Україну у рамках гарантій безпеки.

"Можливо, ще більше держав на саміті висловлять підтримку цієї ініціативи", – скзав чиновник і додав, що конкретне рішення щодо розміщення військ держав ЄС в Україні не може бути прийняте до того, як буде зрозумілий формат мирного врегулювання в Україні.

"Говорити про конкретні рішення передчасно. Ще не було припинення вогню, ще не підписана мирна угода. Політичний контекст постійно змінюється", – зазначив політик.

Як перший елемент надання гарантій безпеки Україні Євросоюз розглядає "надання підтримки збройним силам України, посилення українського війська, щоб у разі нової агресії вони могли захистити себе", а остання теза є в найбільш свіжому варіанті проекту висновків саміту Європейської ради 6 січня, повідомив європейський посадовець.

Відомо, що Зеленського запросили на саміт лідерів Євросоюзу.