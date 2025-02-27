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Зеленського запросили на саміт лідерів Євросоюзу

27 лютого 2025, 14:03
Зеленського запросили на саміт лідерів Євросоюзу
Фото: Укрінформ
Зустріч запланована на 6 березня.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив лідерів країн ЄС та президента України Володимира Зеленського взяти участь у спеціальній зустрічі у Брюсселі 6 березня. 

Про це йдеться на сайті Євроради.

"Я хочу запросити вас до у спеціальній Європейській раді 6 березня, яка буде присвячена європейській обороні й Україні. Я запросив президента Зеленського прибути в Брюссель з нагоди зустрічі Європейської ради для обговорення останнього розвитку подій", - написано в запрошенні.

Кошта написав, що головною метою стане обговорення, яке було започатковано під час неформальної зустрічі лідерів 3 лютого, що має дозволити європейським лідерам приймати швидкі рішення, які мають зробити Європу більш суверенною, більш спроможною та краще оснащеною для вирішення негайних та майбутніх викликів для її безпеки.

"Для нас є важливим обмінятися поглядами, як надалі підтримувати Україну та які принципи мають поважатися під час просування вперед. ЄС та його країни-члени готові прийняти більше відповідальності за європейську безпеку. Ми маємо бути підготовленими до ймовірних європейських внесків у безпекові гарантії, які є необхідними для забезпечення тривалого миру в Україні", - додав Кошта.

Зустріч почнеться з традиційного спілкування лідерів країн ЄС з президенткою європейського парламенту Робертою Мецолою. 

Пізніще має відбутись діловий обід за участю Зеленського, а вже після - глави держав та урядів проведуть поглиблену дискусію щодо європейської оборони та щодо України.

"Я з нетерпінням чекаю нашої зустрічі 6 березня", - додав президент Євроради.

Нагадаємо, що на цій зустрічі Євросоюз обговорить три шляхи пошуку сотень мільярдів євро на оборону

 
Єврорадасаміт лідерів Євросоюзу

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