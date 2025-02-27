Зеленського запросили на саміт лідерів Євросоюзу
Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив лідерів країн ЄС та президента України Володимира Зеленського взяти участь у спеціальній зустрічі у Брюсселі 6 березня.
Про це йдеться на сайті Євроради.
"Я хочу запросити вас до у спеціальній Європейській раді 6 березня, яка буде присвячена європейській обороні й Україні. Я запросив президента Зеленського прибути в Брюссель з нагоди зустрічі Європейської ради для обговорення останнього розвитку подій", - написано в запрошенні.
Кошта написав, що головною метою стане обговорення, яке було започатковано під час неформальної зустрічі лідерів 3 лютого, що має дозволити європейським лідерам приймати швидкі рішення, які мають зробити Європу більш суверенною, більш спроможною та краще оснащеною для вирішення негайних та майбутніх викликів для її безпеки.
"Для нас є важливим обмінятися поглядами, як надалі підтримувати Україну та які принципи мають поважатися під час просування вперед. ЄС та його країни-члени готові прийняти більше відповідальності за європейську безпеку. Ми маємо бути підготовленими до ймовірних європейських внесків у безпекові гарантії, які є необхідними для забезпечення тривалого миру в Україні", - додав Кошта.
Зустріч почнеться з традиційного спілкування лідерів країн ЄС з президенткою європейського парламенту Робертою Мецолою.
Пізніще має відбутись діловий обід за участю Зеленського, а вже після - глави держав та урядів проведуть поглиблену дискусію щодо європейської оборони та щодо України.
"Я з нетерпінням чекаю нашої зустрічі 6 березня", - додав президент Євроради.
Нагадаємо, що на цій зустрічі Євросоюз обговорить три шляхи пошуку сотень мільярдів євро на оборону.