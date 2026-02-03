​Президент Євроради відвідає Україну 24 лютого

Антоніу Кошта візьме участь у заходах до річниці повномасштабного вторгнення росії.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта відвідає Україну на четверту річницю від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомив річник президента, передає "Інтерфакс-Україна".

"Очікується, що президент Кошта відвідає Україну для участі в заходах з нагоди четвертих роковин війни в Україні 24 лютого", - сказав він.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прийняла запрошення Володимира Зеленського та відвідає Україну. Також повідомлялося, що делегація єврокомісарів приїде до Києва на річницю повномасштабного вторгнення росії.