Президент Євроради відвідає Україну 24 лютого
03 лютого 2026, 18:11
Фото: з вільного доступу
Антоніу Кошта візьме участь у заходах до річниці повномасштабного вторгнення росії.
Президент Європейської ради Антоніу Кошта відвідає Україну на четверту річницю від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомив річник президента, передає "Інтерфакс-Україна".
"Очікується, що президент Кошта відвідає Україну для участі в заходах з нагоди четвертих роковин війни в Україні 24 лютого", - сказав він.
Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прийняла запрошення Володимира Зеленського та відвідає Україну. Також повідомлялося, що делегація єврокомісарів приїде до Києва на річницю повномасштабного вторгнення росії.