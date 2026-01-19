Єврорада скликає екстрений саміт через заяви Трампа щодо Гренландії
19 січня 2026, 15:55
Фото: reuters.com
Воно відбудеться у четвер, 22 січня.
Президент Європейської Ради Антоніу Кошта оголосив про скликання екстреного засідання з питань трансатлантичних відносин.
Про це повідомляє The Guardian.
Головним приводом для екстреного зібрання стали заяви американського лідера Дональда Трампа щодо Гренландії.
Кошта наголосив на потребі у терміновій координації між країнами Євросоюзу, а також підтвердив прихильність міжнародному праву та принципу територіальної цілісності.
Спеціальне засідання Євроради заплановане на 20:00 четверга, 22 січня за київським часом.
Нагадаємо, наприкінці 2025 року Дональд Трамп заявив, що контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для національної безпеки США. Згодом стало відомо, що у 2025 році Сполучені Штати через неофіційні канали намагалися отримати від данських військових у Гренландії інформацію про порти, авіабази та інші військові об’єкти на острові.