Єврорада скликає екстрений саміт через заяви Трампа щодо Гренландії

Воно відбудеться у четвер, 22 січня.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта оголосив про скликання екстреного засідання з питань трансатлантичних відносин.

Про це повідомляє The Guardian.

Головним приводом для екстреного зібрання стали заяви американського лідера Дональда Трампа щодо Гренландії.

Кошта наголосив на потребі у терміновій координації між країнами Євросоюзу, а також підтвердив прихильність міжнародному праву та принципу територіальної цілісності.