Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Єврорада скликає екстрений саміт через заяви Трампа щодо Гренландії

19 січня 2026, 15:55
Єврорада скликає екстрений саміт через заяви Трампа щодо Гренландії
Фото: reuters.com
Воно відбудеться у четвер, 22 січня.
Президент Європейської Ради Антоніу Кошта оголосив про скликання екстреного засідання з питань трансатлантичних відносин. 
 
Про це повідомляє The Guardian.
 
Головним приводом для екстреного зібрання стали заяви американського лідера Дональда Трампа щодо Гренландії.
 
Кошта наголосив на потребі у терміновій координації між країнами Євросоюзу, а також підтвердив прихильність міжнародному праву та принципу територіальної цілісності.
 
Спеціальне засідання Євроради заплановане на 20:00 четверга, 22 січня за київським часом.
 
Нагадаємо, наприкінці 2025 року Дональд Трамп заявив, що контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для національної безпеки США. Згодом стало відомо, що  у 2025 році Сполучені Штати через неофіційні канали намагалися отримати від данських військових у Гренландії інформацію про порти, авіабази та інші військові об’єкти на острові.

 

війна в УкраїніЄврорадаросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США – Politico
Переклад iPress – 19 січня 2026, 17:13
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Політика
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Переклад iPress – 19 січня 2026, 12:37
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Політика
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 січня 2026, 20:33
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Політика
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2026, 08:06
Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється