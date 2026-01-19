Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США збирали дані про військові об'єкти Гренландії – ЗМІ

19 січня 2026, 10:12
США збирали дані про військові об'єкти Гренландії – ЗМІ
Фото: MORTEN RASCH, UNIVERSITY OF COPENHAGEN
Наразі невідомо, чи була зрештою передана запитувана інформація Сполученим Штатам.

У 2025 році Сполучені Штати через неофіційні канали намагалися отримати від данських військових у Гренландії інформацію про порти, авіабази та інші військові об’єкти на острові.

Про це повідомляє данське видання Berlingske з посиланням на документи Міністерства оборони та Збройних сил Данії.

За даними медіа, документи були суттєво відредаговані з міркувань національної безпеки. Водночас із них випливає, що в січні 2025 року американський військовий двічі звертався до данського військового командування в Гренландії з проханням надати додаткову інформацію.

Перший запит надійшов 16 січня 2025 року. Уже 26 січня Міністерство оборони Данії дізналося, що та сама неназвана особа звернулася з повторним запитом.

Як зазначає Berlingske, ймовірно, американську сторону цікавила інфраструктура Гренландії, зокрема критично важливі військові об’єкти. Така інформація могла бути потенційно важливою для планування можливого вторгнення військ США на острів.

Наразі невідомо, чи була зрештою передана запитувана інформація Сполученим Штатам.

Видання також звертає увагу, що на початку того ж місяця, 7 січня, до Гренландії приїздив син президента США Дональд Трамп — молодший.

Посольство США в Копенгагені в коментарі Berlingske заявило, що «нікого не має дивувати» підтримання контактів Вашингтона з партнерами в Данії та Гренландії, адже сторони "співпрацюють для гарантування безпеки в межах Альянсу та в Арктичному регіоні".

На тлі цього загострюється дискусія навколо Гренландії. У грудні 2024 року президент США Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для національної безпеки США, після чого неодноразово повторював наміри отримати контроль над островом.

У відповідь прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала Трампа припинити погрози. Копенгаген оголосив про збільшення витрат на оборону Гренландії та навіть змінив королівський герб, зробивши символи Гренландії та Фарерських островів більш помітними.

На тлі чергових заяв Трампа Данія вирішила направити до Гренландії додаткову техніку та війська разом з європейськими партнерами. У відповідь президент США оголосив про запровадження з лютого мит проти низки європейських країн, які беруть участь у військовій присутності на острові.

ДаніяГренландіяСША

Останні матеріали

План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Політика
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 січня 2026, 20:33
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Політика
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2026, 08:06
Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється