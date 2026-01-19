США збирали дані про військові об'єкти Гренландії – ЗМІ

Наразі невідомо, чи була зрештою передана запитувана інформація Сполученим Штатам.

У 2025 році Сполучені Штати через неофіційні канали намагалися отримати від данських військових у Гренландії інформацію про порти, авіабази та інші військові об’єкти на острові.

Про це повідомляє данське видання Berlingske з посиланням на документи Міністерства оборони та Збройних сил Данії.

За даними медіа, документи були суттєво відредаговані з міркувань національної безпеки. Водночас із них випливає, що в січні 2025 року американський військовий двічі звертався до данського військового командування в Гренландії з проханням надати додаткову інформацію.

Перший запит надійшов 16 січня 2025 року. Уже 26 січня Міністерство оборони Данії дізналося, що та сама неназвана особа звернулася з повторним запитом.

Як зазначає Berlingske, ймовірно, американську сторону цікавила інфраструктура Гренландії, зокрема критично важливі військові об’єкти. Така інформація могла бути потенційно важливою для планування можливого вторгнення військ США на острів.

Видання також звертає увагу, що на початку того ж місяця, 7 січня, до Гренландії приїздив син президента США Дональд Трамп — молодший.

Посольство США в Копенгагені в коментарі Berlingske заявило, що «нікого не має дивувати» підтримання контактів Вашингтона з партнерами в Данії та Гренландії, адже сторони "співпрацюють для гарантування безпеки в межах Альянсу та в Арктичному регіоні".

На тлі цього загострюється дискусія навколо Гренландії. У грудні 2024 року президент США Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для національної безпеки США, після чого неодноразово повторював наміри отримати контроль над островом.

У відповідь прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала Трампа припинити погрози. Копенгаген оголосив про збільшення витрат на оборону Гренландії та навіть змінив королівський герб, зробивши символи Гренландії та Фарерських островів більш помітними.

На тлі чергових заяв Трампа Данія вирішила направити до Гренландії додаткову техніку та війська разом з європейськими партнерами. У відповідь президент США оголосив про запровадження з лютого мит проти низки європейських країн, які беруть участь у військовій присутності на острові.