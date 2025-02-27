Євросоюз обговорить три шляхи пошуку сотень мільярдів євро на оборону

Перша зустріч запланована вже на 6 березня.

В рамках найбільшої безпекової ініціативи в Євросоюзі з часів холодної війни, блок намагається знайти сотні мільярдів євро додаткового фінансування на оборону.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Нова архітектура безпеки може почати формуватися на надзвичайній зустрічі європейських лідерів вже 6 березня.

Пізніше 19 березня єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс і головна дипломатка ЄС Кая Каллас мають оприлюднити нову оборонно-промислову стратегію блоку.

Протягом 6-19 березня триватимуть дискусії про збільшення ресурсів блоку на оборону.

За словами анонімних співрозмовників видання, план щодо пошуку коштів на оборону від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн складається з трьох ініціатив.

Перша побідна ініціатива має дозволити державам-членам Євросоюзу збільшити витрати шляхом послаблення фіскальних правил, що може допомогти мобілізувати щонайменше 160 мільярдів євро.

Друга ініціатива полягає у забезпеченні витрат на оборону на рівні Євросоюзу за допомогою нового спільного інструменту.

Кошти будуть використані для інвестування в загальні проєкти в таких сферах, як протиповітряна оборона, далекобійні можливості, ракети, безпілотники та військовий штучний інтелект.

Високопосадовці ЄС і держав-членів закликають до можливості спільного запозичення, однак ця ідея завжди викликає суперечки усередині блоку.

Третя ініціатива полягає в послабленні інвестиційних обмежень для Європейського інвестиційного банку. Нині йому дозволено інвестувати лише в товари подвійного призначення. Зміна в цій політиці призведе до додаткового фінансування і від приватних банків.

Окрім цих трьох ініціатив, фон дер Ляєн також висунула ідею можливого перерозподілу невитрачених коштів ЄС, включаючи гроші, зібрані на відновлення країн блоку після пандемії COVID-19.