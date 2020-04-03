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На сайті Раді зареєстрували проєкт постанови про призначення Шмигаля Прем'єром

Денис Шмигаль народився 15 жовтня 1975 року у Львові
На офіційному веб-порталі Верховної Ради України зареєстрований проєкт постанови про призначення Дениса Шмигаля Прем'єр-міністром України.
На сайті Раді зареєстрували проєкт постанови про призначення Шмигаля Прем ukrinform.ua/

Як зазначено на сайті ВР, ініціатором постанови є Президент України Володимир Зеленський, передає УКРІНФОРМ.

Водночас текст проєкту постанови поки що відсутній.

Денис Шмигаль народився 15 жовтня 1975 року у Львові. Закінчив Національний університет "Львівська політехніка". Також стажувався і навчався за кордоном, зокрема у Німеччині в Рейнсько-Вестфальському технічному університеті за програмою підготовки менеджерів Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини.

Кандидат економічних наук.

З 2000-го по 2009 рік працював на керівних посадах на підприємствах Львова. Потім перейшов на державну службу до Львівської обласної державної адміністрації, де працював начальником департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА. У 2014 році був заступником начальника головного управління Міндоходів Львівської області. У 2015-2017 роках – генеральний директор‚ член наглядової ради компанії найбільшого продовольчого рітейлера Львівщини компанії "Львівхолод".

З січня 2018 року обіймав посаду директора ДТЕК Бурштинська ТЕС, заступник генерального директора ПАТ "ДТЕК Західенерго".

З 1 серпня 2019-го по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Верховна Рада 4 лютого 2020 року призначила Шмигаля віцепрем’єр-міністром - міністром розвитку громад та територій.

Нагадаємо, що Верховна Рада України звільнила Олексія Гончарука з посади Прем’єр-міністра.

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04 03 2020 18:00
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