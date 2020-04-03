На сайті Раді зареєстрували проєкт постанови про призначення Шмигаля Прем'єром
Як зазначено на сайті ВР, ініціатором постанови є Президент України Володимир Зеленський, передає УКРІНФОРМ.
Водночас текст проєкту постанови поки що відсутній.
Денис Шмигаль народився 15 жовтня 1975 року у Львові. Закінчив Національний університет "Львівська політехніка". Також стажувався і навчався за кордоном, зокрема у Німеччині в Рейнсько-Вестфальському технічному університеті за програмою підготовки менеджерів Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини.
Кандидат економічних наук.
З 2000-го по 2009 рік працював на керівних посадах на підприємствах Львова. Потім перейшов на державну службу до Львівської обласної державної адміністрації, де працював начальником департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА. У 2014 році був заступником начальника головного управління Міндоходів Львівської області. У 2015-2017 роках – генеральний директор‚ член наглядової ради компанії найбільшого продовольчого рітейлера Львівщини компанії "Львівхолод".
З січня 2018 року обіймав посаду директора ДТЕК Бурштинська ТЕС, заступник генерального директора ПАТ "ДТЕК Західенерго".
З 1 серпня 2019-го по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Верховна Рада 4 лютого 2020 року призначила Шмигаля віцепрем’єр-міністром - міністром розвитку громад та територій.
Нагадаємо, що Верховна Рада України звільнила Олексія Гончарука з посади Прем’єр-міністра.
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