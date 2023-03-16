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ПОЛІТИКА

На сході України збили модернізований і озброєний китайський безпілотник – CNN

16 березня 2023, 11:57
На сході України збили модернізований і озброєний китайський безпілотник – CNN
Джерело: edition.cnn
Повідомляється, що це був дрон Mugin-5, який виготовлений китайським виробником у портовому місті Сямень.

Українські захисники збили модернізований дрон Mugin-5, що був виготовлений у Китаї, в Донецькій області у ніч на 11 березня.

Про це повідомляє CNN.

У ніч на 11 березня СБУ повідомила CNN, що їхні агенти, які базуються на підконтрольній росії території, попередили про запуск безпілотника, який прямував до української цілі.

Тоді СБУ підняла по тривозі військові частини, які базуються поблизу Слов'янську. Близько 2:00 бійці 111-ї бригади ЗСУ почули над головою дрон та навіть побачили, як на літаку блимає світло. Захисники відкрили по ньому вогонь із автоматів АК-47.

Українські військові показали журналістам уламки безпілотника. Повідомляється, що це був дрон Mugin-5, який виготовлений китайським виробником у портовому місті Сямень.

Деякі технічні блогери називають Mugin-5 "дронам Alibaba", оскільки їх можна купити за 15 тисяч доларів на китайських сайтах, включаючи Alibaba і Taobao.

Компанія Mugin Limited підтвердила CNN, що це був їхній дрон, назвавши інцидент "дуже сумним".

За словами офіцера британської армії у відставці та фахівця з дронів Кріса Лінкольна-Джонса, озброєний комерційний дрон не мав камери, що означає, що його не можна було використовувати для спостереження, і, по суті, він схожий на "німу бомбу".

"Цей конкретний дрон, який ми розглядали, був би набагато ефективнішим, якби в ньому була пристойна камера", - сказав він.

За його словами, з військової точки зору дрон задешевий, а його використання країною-агресором ще раз доводить, що "рф не є наддержавою, як про це думали у світі".

Експерти вважають, що безпілотник був модернізований. Про це свідчить виготовлений із 3D-друкованих компонентів спусковий механізм бомби.

Нагадаємо, що Китай продовжує співпрацювати з росією попри війну в Україні.

війнакитайський безпілотник

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